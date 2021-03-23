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Общество ,  
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Кудрин сообщил Путину о нарушениях в «Роскосмосе» на ₽30 млрд

Счетная палата фиксирует проблемы в госкорпорации несколько лет подряд. По словам Кудрина, речь идет о различных нарушениях
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о выявленных в «Роскосмосе» нарушениях.

«В «Роскосмосе», к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд руб. за прошлый год», — приводит слова Кудрина пресс-служба Кремля.

Как отметил глава Счетной палаты, речь идет о разных нарушениях: «Где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое [расходование], где-то есть нарушение нормативов финансирования».

В мае 2019 года в Счетной палате сообщали о выявленных в «Роскосмосе» нарушениях на 50 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 760 млрд руб., после чего Кудрин назвал госкорпорацию «рекордсменом по количеству украденных средств».

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Как следовало из годового отчета Счетной палаты, с которым ознакомился РБК, наибольшая доля нарушений, выявленных в 2020 году, пришлась на силовые ведомства (124,9 млрд руб.). В основном злоупотребления были связаны с закупочной деятельностью, ведением бухгалтерского учета, необеспечением эффективности использования средств, реализацией федеральной адресной инвестиционной программы.

В результате работы Счетной палаты по направлению «Аудит обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в бюджет было возвращено почти 5,8 млрд руб., основная часть из них — после направления материалов проверок в Генпрокуратуру.

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Автор
Артем Филипенок
Счетная палата Алексей Кудрин Роскосмос
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