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Роскомнадзор предложил обязать возмещать вред за утечку личных данных

В ведомстве пояснили, что хотят обязать операторов персональных данных возмещать моральный вред жертвам кибермошенников, если утечка такой информации произошла по вине оператора. Этот вопрос планируют проработать в Госдуме
Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС
Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Роскомнадзор предлагает обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам интернет-мошенничеств, если они связаны с утечками по вине операторов. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Логунов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступностью.

«Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных, было соразмерно этому ущербу», — заявил Логунов (цитата по ТАСС).

Чаще всего жертвами интернет-мошенничества оказываются пожилые люди и родители несовершеннолетних детей, указал чиновник. «Только 17% обманутых в Сети попытались возбудить уголовное дело, и 83%, когда у них были утрачены данные, или когда они были каким-то образом обмануты, не обращаются в МВД. Поэтому важно профилактировать такие нарушения на ранних этапах, проводить обучение пользователей», — считает Логунов.

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах
Технологии и медиа
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Представитель МВД Алексей Плотницкий, выступая на том же заседании, заявил, что в основном утечки происходят из коммерческих организаций, где клиенты указывают свои персональные данные. «Поэтому здесь комплексно надо решать вопрос, не ограничиваясь банковской тайной», — призвал он (цитата по ТАСС).

В течение первой половины 2020 года более 90% российских компаний столкнулись с утечками личных данных клиентов, подсчитали в компании «СерчИнформ». Исследование показало, что в 60% случаев это произошло по вине сотрудников, которые сделали это намеренно, в остальных — из-за их невнимательности и наивности.

В компании выяснили, что чаще всего сотрудники при похищении данных пользуются USB-носителями (68%), реже — электронной почтой (14%), облачными хранилищами (13%), мессенджерами и принтерами (2%).

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Еще одно исследование «СерчИнформа» показало, что в 2020 году чаще всего виновными в инцидентах в сфере информационной безопасности становились менеджеры по работе с клиентами (более 40%), также оказались замешаны бухгалтеры или финансисты (22%) и менеджеры снабжения (20%).

Авторы
Анастасия Батманова, Мария Лисицына
Роскомнадзор утечка данных кибербезопасность
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