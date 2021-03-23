Роскомнадзор предложил обязать возмещать вред за утечку личных данных

В ведомстве пояснили, что хотят обязать операторов персональных данных возмещать моральный вред жертвам кибермошенников, если утечка такой информации произошла по вине оператора. Этот вопрос планируют проработать в Госдуме

Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Роскомнадзор предлагает обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам интернет-мошенничеств, если они связаны с утечками по вине операторов. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Логунов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступностью.

«Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных, было соразмерно этому ущербу», — заявил Логунов (цитата по ТАСС).

Чаще всего жертвами интернет-мошенничества оказываются пожилые люди и родители несовершеннолетних детей, указал чиновник. «Только 17% обманутых в Сети попытались возбудить уголовное дело, и 83%, когда у них были утрачены данные, или когда они были каким-то образом обмануты, не обращаются в МВД. Поэтому важно профилактировать такие нарушения на ранних этапах, проводить обучение пользователей», — считает Логунов.

Представитель МВД Алексей Плотницкий, выступая на том же заседании, заявил, что в основном утечки происходят из коммерческих организаций, где клиенты указывают свои персональные данные. «Поэтому здесь комплексно надо решать вопрос, не ограничиваясь банковской тайной», — призвал он (цитата по ТАСС).