Эксперты объяснили 40% утечек данных невнимательностью и наивностью

В большинстве случаев причиной разглашения конфиденциальных данных становятся сотрудники, которые намеренно передают их на сторону. Чаще всего утекают техническая информация и бухгалтерские документы

Фото: Angel Garcia / Bloomberg

В первом полугодии 2020 года из более чем 90% российских компаний утекли базы с личными данными клиентов, персональные сведения о сотрудниках и финансовые документы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование компании «СерчИнформ».

Авторы утверждают, что в 60% случаев причиной стали намеренные действия сотрудников, остальные 40% таких ситуаций произошли по причинам их невнимательности и наивности.

Эксперты «СерчИнформ» выяснили, что 91% российских компаний в текущем году столкнулись с утечкой информации в том или ином виде. Руководители 88% компаний наибольшей угрозой системе корпоративной безопасности назвали своих сотрудников (по данным Group-IB).

Исследователи сообщили, что чаще всего (в 24% случаев) утекает техническая информация, в том числе чертежи, макеты, проектная документация и данные о сертификации товаров. Среди другой слитой информации: