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Общество ,  
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В России за четыре года вдвое выросло число атеистов

Чаще других атеистами себя считают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Больше всего в России православных, на их долю приходится 66% респондентов
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России с 2017 года вдвое выросла доля неверующих людей. Об этом по итогам своего исследования сообщил ВЦИОМ.

По данным исследования, если в 2017 году атеистами себя называли 7% россиян, то в 2021 году их число выросло до 14%. При этом в 2019 и 2020 годах о том, что они неверующие, говорили 12%.

Чаще других атеистами себя считают молодые люди от 18 до 24 лет (22%). Немногим меньше тех, кто старше: на долю тех, кому от 25 до 34 лет, приходится 18% атеистов. Кроме того, по 11% неверующих приходится на тех, кому 35–44 года, а также 45–59 лет. 15% неверующих приходится на опрошенных россиян, которые старше 60 лет.

Россияне стали меньше молиться и заниматься спортом
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Число колеблющихся между верой и неверием почти не изменилось. В 2017 году так отвечали 5% опрошенных, в 2021-м — 6%.

Что же касается последователей различных религий, то о своей принадлежности к православию сообщили больше всего россиян — 66%. В 2017 году так говорили 75% опрошенных. На последователей ислама приходится 6% (с 2017 года ситуация не изменилась). По данным ВЦИОМа, по 1% опрошенных называли себя буддистами и протестантами.

Еще 4% опрошенных россиян, отвечая на вопрос: «Последователем какого мировоззрения или религии вы себя считаете?» — выбрали вариант: «Являюсь верующим, но какой-либо конкретной конфессии не принадлежу». В 2017 году их число было таким же (4%).

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В исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян, которым старше 18 лет. Специалисты ВЦИОМа опрашивали их по телефону.

Летом 2020 года свое исследование опубликовали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По этим данным, за пять лет россияне стали меньше времени уделять спорту и религии и начали чаще посещать культурные мероприятия. Согласно исследованию, женщины сократили время молитвы и других религиозных практик на 21%, мужчины — на 27%. В среднем россияне стали молиться примерно на минуту в день меньше.

Автор
Максим Ярыгин
ВЦИОМ Религия Православие
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