В России за четыре года вдвое выросло число атеистов

Чаще других атеистами себя считают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Больше всего в России православных, на их долю приходится 66% респондентов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России с 2017 года вдвое выросла доля неверующих людей. Об этом по итогам своего исследования сообщил ВЦИОМ.

По данным исследования, если в 2017 году атеистами себя называли 7% россиян, то в 2021 году их число выросло до 14%. При этом в 2019 и 2020 годах о том, что они неверующие, говорили 12%.

Чаще других атеистами себя считают молодые люди от 18 до 24 лет (22%). Немногим меньше тех, кто старше: на долю тех, кому от 25 до 34 лет, приходится 18% атеистов. Кроме того, по 11% неверующих приходится на тех, кому 35–44 года, а также 45–59 лет. 15% неверующих приходится на опрошенных россиян, которые старше 60 лет.

Число колеблющихся между верой и неверием почти не изменилось. В 2017 году так отвечали 5% опрошенных, в 2021-м — 6%.