Россияне стали меньше молиться и заниматься спортом

Есть различия и в том, как мужчины и женщины предпочитают проводить свободное время. Хотя и те и другие большую часть свободного времени в будни тратят на интернет и просмотр СМИ (сюда же относится просмотр фильмов и сериалов), мужчины тратят на это на 25% больше, чем женщины — 123 против 99 минут (в выходные примерно три часа против двух часов).

Женщины больше времени, чем мужчины, тратят на молитвы и посещение религиозных служб — по три минуты в день, в выходные — по пять. Мужчины посвящают тем же занятиям ежедневно по две минуты вне зависимости от дня недели. На отдых, релаксацию и размышления у представителей обоих полов уходит чуть больше получаса по будням и около 40 минут в выходные.

На общение и взаимодействие с людьми, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, россияне тратят почти по полчаса в будни, а в выходные — около часа.

Спорту в будни россияне уделяют мало времени: женщины в среднем четыре минуты, мужчины — шесть. В выходные женщины тратят на спортивные занятия по пять минут в день, зато средний мужчина — в два раза больше, целых десять минут.

Посещение культурных и спортивных мероприятий в выходные дни пользуется большей популярностью — на это отводится 18 минут в день у женщин и 20 минут у мужчин (в будни на подобные мероприятия приходится гораздо меньше — три минуты у женщин и две минуты у мужчин соответственно).

Мужчины более охотно участвуют в культурной жизни, уделяют больше времени хобби и другим видам досуга. В будни мужчины посвящают увлечениям и культурному досугу в два раза больше времени, чем женщины, в выходные дни — в три раза больше. Однако следует отметить, что на эти занятия у них уходит сравнительно немного времени — по десять минут в будни и по 19 минут в выходные дни.

Меньше спорта, больше мероприятий

За последние пять лет представители обоих полов сократили время на спорт, особенно женщины — в будни они стали тренироваться на 77% меньше, в выходные — на 83% меньше. Мужчины ушли недалеко — в будни они сократили объем тренировок на 58%, в выходные — на 72%. В среднем женщины стали тренироваться на 15 минут в день меньше, мужчины — на 13 минут.

В качестве альтернативы спорту россияне стали на 11% больше времени отдавать хобби и играм. Активному отдыху они предпочитают зрелища. Популярность культурно-развлекательных и спортивных мероприятий выросла в несколько раз: в четыре раза в будни (отчасти потому, что первоначальные временные затраты были незначительными, считают исследователи) и в два раза в выходные. В среднем за неделю подобные активности стали популярнее в 2,5 раза. У женщин они занимают дополнительные пять минут, у мужчин — четыре минуты в день.

СМИ и интернету (исключая соцсети и мессенджеры) россияне стали уделять на 8% меньше времени. Однако на отдых и релаксацию они нашли дополнительное время, особенно мужчины (плюс 10%, или три минуты в день). Женщины увеличили время релаксации лишь на 5% (это две минуты в день).

Значительно меньше времени россияне стали уделять религии: женщины сократили время молитвы и других религиозных практик на 21%, мужчины — на 27%. В среднем россияне стали молиться примерно на минуту в день меньше.

В будни представители обоих полов стали больше общаться, в том числе виртуально: женщины — на 5%, мужчины — на 9%. Зато в выходные дни женщины сократили время на социальное взаимодействие на 2%, а мужчины, наоборот, увеличили на 1%. В среднем за неделю время на общение увеличилось у обоих полов — у женщин на 2% (больше на минуту в день), у мужчин на 5% (больше на две минуты).

В июне текущего года эксперты Wanta Group заявили, что после отмены режима самоизоляции россияне стали меньше смотреть кино в интернете и проходить тренинги, а также интересоваться тренировками и «круглыми столами». Увеличилась популярность шопинга и салонов красоты — услуг, которые не были доступны во время изоляции.