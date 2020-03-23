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Премьер-министр Японии Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает агентство Kyodo.

По словам Абэ, такой вариант событий возможен в том случае, если проведение игр «в полном формате» будет невозможно.

«[Позиция Международного олимпийского комитета (МОК)] соответствует курсу на проведение [Олимпиады] в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», — сказал Абэ.

Он добавил, при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь следует подумать о спортсменах.

Материал дополняется

Теги: Япония, Синдзо Абэ, Олимпиские игры, коронавирус
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