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ФСБ сообщила о задержании на Сахалине планировавших нападение студентов

Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 годов рождения, которых подозревают в подготовке нападения на учебное заведение
Фото: ФСБ РФ / Global Look Press

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двух студентов, готовивших нападение на учебное заведение, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что задержанные молодые люди 2002 и 2003 годов рождения, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Решение в возбуждении уголовных дел по другим статьям будет принято после экспертиз изъятого при обысках.

ФСБ сообщила о задержании на Сахалине планировавших нападение студентов
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20 марта ФСБ сообщила, что пресекла деятельность террористических ячеек в нескольких регионах, финансировавших деятельность ИГ (организация запрещена в России). Операция была проведена совместно с Росфинмониторингом и затронула Крым, Республику Коми и Ростовскую область.

По сообщению спецслужбы, задержанные создали межрегиональную сеть для сбора и перевода средств, которая действовала под видом благотворительности. «Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн руб.», — отметили в пресс-службе.

В ходе операции были проведены обыски в местах проживания задержанных, сотрудники ФСБ изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты и другие документы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ФСБ, студенты, теракт
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