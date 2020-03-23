ФСБ сообщила о задержании на Сахалине планировавших нападение студентов
На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двух студентов, готовивших нападение на учебное заведение, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», — говорится в сообщении.
В ФСБ уточнили, что задержанные молодые люди 2002 и 2003 годов рождения, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Решение в возбуждении уголовных дел по другим статьям будет принято после экспертиз изъятого при обысках.
20 марта ФСБ сообщила, что пресекла деятельность террористических ячеек в нескольких регионах, финансировавших деятельность ИГ (организация запрещена в России). Операция была проведена совместно с Росфинмониторингом и затронула Крым, Республику Коми и Ростовскую область.
По сообщению спецслужбы, задержанные создали межрегиональную сеть для сбора и перевода средств, которая действовала под видом благотворительности. «Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн руб.», — отметили в пресс-службе.
В ходе операции были проведены обыски в местах проживания задержанных, сотрудники ФСБ изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты и другие документы, подтверждающие их противоправную деятельность.