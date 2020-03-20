ФСБ разоблачила финансировавшие ИГ группы в трех российских регионах

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ России пресекла деятельность террористических ячеек в нескольких регионах страны, финансировавших деятельность ИГ (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ФСБ вместе с Росфинмониторингом провели спецоперации в Крыму, Коми и Ростовской области. Согласно сообщению, задержанные создали межрегиональную сеть по сбору и переводу средств.

«Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн руб.», — отметила пресс-служба.

Сотрудники спецслужб провели обыски в местах проживания задержанных и изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты и другие документы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Ранее, 11 марта, ФСБ задержала в Крыму четырех членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые занимались вербовкой крымских мусульман.