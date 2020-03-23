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Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

В распоряжение ГИБДД поступят камеры и программное обеспечение, которые смогут фиксировать, что водитель пользуется мобильным телефоном во время движения
Фото: Jonathan Brady / PA Images / ТАСС

Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет», — рассказал замначальника ГИБДД России Александр Быков.

Он уточнил, что производителю оборудования еще предстоит пройти процедуру сертификации, которая подтвердит надежность полученных данных и сможет отсеивать ложные срабатывания.

«Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме», — заверил он.

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Издание узнало, что новые приборы готовятся к производству корпорацией «Строй Инвест Проект» (разработчик камер «Стрелка», «Стрелка плюс», «Блокпост Стрелка», «Стрелка 360»), а испытывали их в феврале 2020 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и столичное управление ГИБДД (штрафы не выносились).

Автоюрист Сергей Радько в разговоре с РБК выразил сомнения в том, что точность распознавания происходящего в салоне будет достаточно высокой. «Это очень большой вопрос, потому что непонятно, какие нейронные сети будут использоваться. Если у нас даже элементарное нарушение в виде несоблюдения разметки может быть ошибочно распознано камерами. Камера порой даже не может определить местоположение такого большого объекта, как автомобиль. А что уж тут говорить о телефоне, который будет в руках у водителя, который сидит за лобовым стеклом. А оно бывает, кстати, и не очень чистое, и он может сидеть под разными ракурсами, и могут быть блики. Точность определения того, что происходит в салоне, будет очень низкая, и обеспечить объективность здесь невозможно», — сказал юрист.

«Сам факт фиксации правонарушения насколько будет безупречным — это вопрос. Мне представляется сомнительной эта затея. И второе — закон запрещает использовать телефон, не оборудованный устройством, позволяющим вести разговоры без рук. Но если он оборудован, то использование данного телефона закон не запрещает. И если телефон у человека в руках, это не значит, что он использует его без устройства. Он может пользоваться навигатором и смотреть пробки. То есть сам факт наличия телефона в руке автоматически не означает наличия состава правонарушения. Поэтому, если алгоритм будет примитивный и штраф будет выписываться только за то, что у водителя телефон в руке, — это недопустимо. В отличие от других нарушений, когда машина двигается по встречке или по «выделенке», — добавил Радько.

РБК направил официальный запрос в пресс-центр МВД России.

Ранее, 26 февраля, пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев рассказал РБК, что в 2022 году будет запущена система, которая сможет оповещать МВД и ГИБДД о случаях резкого торможения автомобилей на дорогах. Данные из внутренних систем автомобиля будут передаваться на цифровую платформу «Автодата». Федосеев пояснил, что у платформы не будет возможности понять, кто сидит за рулем автомобиля и кому принадлежит транспортное средство, она будет получать информацию лишь об экстренном снижении скорости. Обработав полученные большие данные, можно будет определить потенциально опасные участки и принять меры безопасности, например установить дополнительные знаки, обновить асфальт или изменить скоростной режим, пояснил он.

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Еще об одной новации рассказали газете «Известия» в Росстандарте: на автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Системы помощи водителю будут способны распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров, для них уже готовится новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...».

Система будет видеть знаки, разметку и сигналы светофоров с помощью специальных камер, после чего полученные данные будет анализировать вычислительный модуль, а затем передавать их водителю на экран или звуковым сообщением. Он сможет распознавать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 м и сможет работать при скорости автомобиля до 150 км/ч.

Авторы: Владислав Гордеев, Артем Афонский
Теги: ГИБДД, камеры, мобильная связь
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