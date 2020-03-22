Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса

В ведомстве отметили, что о необходимости искусственной вентиляции легких при пневмонии может судить только врач, а лечение нужно проводить в реанимации. СМИ сообщали, что богатые россияне стали закупать аппараты ИВЛ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла. Об этом говорится в сообщении Минздрав России, поступившем в РБК.

В ведомстве предупредили, что определить, нужно ли применять при пневмонии ИВЛ, может только врач в условиях стационара. «Кроме ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии», — указали в Минздраве, добавив, что государственные медучреждения полностью укомплектованы оборудованием для вентиляции легких.

Ранее The Moscow Times написала, что богатые россияне начали закупать аппараты ИВЛ на фоне ситуации с коронавирусом. Газета поговорила с членом семьи в России, которая владеет имуществом больше, чем на $1 млрд, в том числе в Лондоне и на юге Франции. По словам собеседника издания, они закупили один аппарат ИВЛ и собираются приобрести еще два, но «есть восьмимесячный лист ожидания». Он добавил, что стоимость одного устройства составляет 1,8 млн руб.