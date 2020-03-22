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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса

В ведомстве отметили, что о необходимости искусственной вентиляции легких при пневмонии может судить только врач, а лечение нужно проводить в реанимации. СМИ сообщали, что богатые россияне стали закупать аппараты ИВЛ
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла. Об этом говорится в сообщении Минздрав России, поступившем в РБК.

В ведомстве предупредили, что определить, нужно ли применять при пневмонии ИВЛ, может только врач в условиях стационара. «Кроме ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии», — указали в Минздраве, добавив, что государственные медучреждения полностью укомплектованы оборудованием для вентиляции легких.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта
Общество

Ранее The Moscow Times написала, что богатые россияне начали закупать аппараты ИВЛ на фоне ситуации с коронавирусом. Газета поговорила с членом семьи в России, которая владеет имуществом больше, чем на $1 млрд, в том числе в Лондоне и на юге Франции. По словам собеседника издания, они закупили один аппарат ИВЛ и собираются приобрести еще два, но «есть восьмимесячный лист ожидания». Он добавил, что стоимость одного устройства составляет 1,8 млн руб.

К 22 марта, в России зарегистрировали 367 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших выявили в Москве (из новых зараженных — 54 человека). Во всех регионах страны ввели режим повышенной готовности, а в столице ограничили массовые мероприятия, работу культурных учреждений, фитнес-центров, бассейнов и других спортивных организаций. Студентов и школьников перевели на дистанционное обучение, а на предприятиях рекомендовали удаленный режим работы.

Авторы: Мария Лисицына, Гаяна Демурина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, Россия
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