Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Количество жертв коронавируса в мире приближается к 15 тыс. человек, голосование по поправкам в Конституцию могут перенести, Россия помогает Италии в борьбе с инфекцией. Главное — в обзоре РБК

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Погибшие и пострадавшие

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 093), на втором месте — Италия (59 138), на третьем — США (32 057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28 572). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (5476), Китае (3270) и Испании (1756).