Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Погибшие и пострадавшие
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс.
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Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 093), на втором месте — Италия (59 138), на третьем — США (32 057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28 572). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (5476), Китае (3270) и Испании (1756).
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Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 14 595 человек, по информации ВОЗ — 12 794 человека.