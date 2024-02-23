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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Участие Израиля в «Евровидении» оказалось под вопросом

Израиль не выдвинет на «Евровидение» новую песню, если не одобрят October Rain
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Организаторы увидели политический посыл в песне October Rain, выдвинутой на «Евровидение». Израиль отказался менять текст, отметив, что там нет политических высказываний, но «собраны эмоции и чувства народа» во время атаки ХАМАС
Демонстрация в Стокгольме против участия Израиля в &laquo;Евровидении&raquo;
Демонстрация в Стокгольме против участия Израиля в «Евровидении» (Фото: Fredrik Persson / TT News Agency / Reuters)

Израиль не будет выставлять на «Евровидение» новую песню, если Европейский вещательный союз (EBU) не одобрит композицию October Rain «Октябрьский дождь», которую ранее выдвинула страна, передает издание Detaly.co.il. Как отмечает телеканал N12, в связи с этим шансы Израиля на участие в музыкальном конкурсе невелики.

Песню на английском языке с фразами на иврите написали Ави Охайон, Керен Пелес и Став Бегер. Как пишет Haaretz, в тексте есть строки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них»; к тому же, там упоминаются «цветы» — кодовое слово для обозначения погибших на войне солдат. Исполнить песню должна 20-летняя певица Эден Голан, которая в России участвовала в пятом сезоне конкурса «Голос. Дети» в 2018 году.

Организаторы конкурса классифицировали песню как политическую из-за отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и рассматривают возможность ее дисквалификации, передает Detaly. Окончательного решения пока не принято. EBU отметила, что, согласно правилам, если песню признают неприемлемой по какой-либо причине, участники могут представить новый текст, сделать это надо до 11 марта.

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Фото: Ethan Miller / Getty Images

Израильская радиовещательная корпорация Kan считает, что песня соответствует условиям, и не намерена менять ее текст. Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар написал в своем X (бывшая Twitter), что возможная дисквалификация «положит начало скандалу». «Композиция, которую исполнит Эден Голан — трогательное произведение. В нем собраны эмоции и чувства нашего народа в те дни. И никаких политических высказываний там нет», — подчеркнул он, призвав EBU «не позволять политике влиять на искусство».

Согласно правилам «Евровидения», выступлениях не должно содержаться политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений, рекламы). Например, в 2009 году от участия отстранили грузинскую группу Stephane and 3G, которая собиралась выступить с песней We Don’t Wanna Put In. В ее названии увидели игру слов с отсылкой к Владимиру Путину, который тогда был премьер-министром России.

В этом году «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции, финал состоится 11 мая. Музыканты из некоторых европейских стран выступают против участия Израиля в «Евровидении» из-за войны в Газе. Россия не принимала участия в конкурсе последние два года, организаторы заявили о ее отстранении после начала полномасштабных боев на Украине. 

 

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