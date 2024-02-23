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Власти расширили требования к организаторам по «Пушкинской карте»

Правительство изменило правила программы «Пушкинская карта»
Организаторы, желающие участвовать в программе "Пушкинская карта", должны быть зарегистрированы в качестве юрлица, а не ИП; мероприятия должны соответствовать госполитике о традиционных ценностях
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Правительство внесло изменения в программу «Пушкинская карта», соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В частности, власти расширили требования к организациям культуры, которые хотят присоединиться к программе. Они должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица, а не индивидуального предпринимателя, иметь материально-техническую базу для оказания услуг и обеспечить открытость информации об организации.

Кроме того, сообщает Минкультуры, к критериям отбора мероприятий, которые можно посещать по «Пушкинской карте», добавили пункт об их соответствии основам госполитики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Президент Владимир Путин утвердил их в ноябре 2022 года, к ценностям отнесены в том числе патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, единство народов России.

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Фото:Мария Девахина / РИА Новости


Информационную безопасность «Пушкинской карты» обеспечат информационные системы от VK, сообщает Минкультуры. К ним будут подключаться участвующие в программе организации культуры и билетные агрегаторы. «VK предоставит технологические решения для работы «Пушкинской карты». Учреждения культуры смогут в удобной и безопасной форме сообщать о мероприятиях, собирать обратную связь и привлекать новых пользователей», — сообщили РБК в компании.

Власти в прошлом июне предложили назначить VK единым оператором программы, это произошло после жалоб на мошенничество с «Пушкинскими картами».

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Она предусматривает начисление 5 тыс. рублей в год школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и других культурных учреждений по всей стране. Оформить карту можно на Госуслугах или в Почта банке (в обоих случаях нужно подтвердить личность, а приобретать билеты с помощью нее — через сайт «Культура.РФ» или приложения.

Вскоре после запуска программы в интернете начали появляться объявления о продаже «Пушкинских карт». Власти называли такие предложения мошенничеством, отмечая, что каждая карта привязана к конкретному пользователю.

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С августа 2023 года «Пушкинские карты» начали блокировать за нарушение запрета передавать или продавать ее другим пользователям. При первом нарушении владелеу карты не сможет использовать ее до конца года, а при повторном — в течение 365 дней. Если пользователь программы допустил нарушение правил в третий раз, то карта будет заблокирована навсегда.

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«Пушкинская карта» правительство Минкультуры
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