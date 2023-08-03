Минкультуры назвало условие вечной блокировки «Пушкинской карты»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 16:35
Почему облачный рынок России вновь вырастет на 30–40% в год РБК и Softline, 17:03
Для тушения аккумуляторного цеха в Воскресенске направили пожарный поезд Общество, 17:01
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 17:00
АвтоВАЗ заявил о возможности обеспечить «Ладами» всех чиновников в стране Политика, 16:56
В QIWI опровергли массовую блокировку кошельков Технологии и медиа, 16:48
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 16:46
Роман Ротенберг вошел в список сборной России как старший тренер Спорт, 16:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
По делу о гибели главы МВД Украины под подозрение попали пять чиновников Политика, 16:45
Минкультуры назвало условие вечной блокировки «Пушкинской карты» Общество, 16:42
В России признали нежелательным мозговой центр европейских консерваторов Политика, 16:36
Медведев назвал число принятых на службу по контракту с начала года Политика, 16:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:27
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 16:23
ЦБ установил комиссии для операций с цифровым рублем Финансы, 16:23
Общество ,  
0 

Минкультуры назвало условие вечной блокировки «Пушкинской карты»

Минкультуры: «Пушкинскую карту» будут навсегда блокировать после трех нарушений
Некоторые владельцы «Пушкинских карт» неоднократно нарушали запрет на ее передачу другим людям, сообщили в министерстве Доступ к программе будет закрыт в случае трех нарушений
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Владельцев «Пушкинской карты» для бесплатного посещения музеев, театров и других культурных учреждений будут навсегда отключать от льготной программы в случае трех нарушений правил участия в ней, заявили в Минкультуры.

Правила использования «Пушкинской карты» запрещают передавать или продавать ее, напомнили в ведомстве. Там добавили, что некоторые пользователи неоднократно нарушали это требование. В связи с этим с 3 августа будет применяться блокировка карты в зависимости от числа выявленных нарушений, указали в Минкультуры.

При первом нарушении «Пушкинскую карту» заблокируют до конца года, а при повторном — на 365 дней. Если пользователь программы допустил нарушение правил в третий раз, то карта будет заблокирована навсегда, отметили в ведомстве.

«Одновременно мы проведем тщательный анализ возможных жалоб пользователей, чьи карты блокируются, и отработаем механизм дальнейших действий по предотвращению нарушений правил программы», — говорится в сообщении министерства.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Она предусматривает начисление 5 тыс. рублей в год школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и других культурных учреждений по всей стране. Оформить карту можно на Гослугах или в «Почта банк» (в обоих случаях нужно подтвердить личность, а приобретать билеты с помощью нее — через сайт «Культура.РФ» или приложение.

В первые полгода действия программы «Пушкинские карты» получили 4 млн человек, в этот период на посещение культурных учреждений ими было потрачено 2,7 млрд руб., писал РБК.

Читайте на РБК Pro
Как общаться с людьми, чей мозг работает по-другому
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ

Почти сразу после запуска программы в интернете начали появляться объявления о продаже «Пушкинских карт». Власти называли такие предложения мошенничеством, отмечая, что каждая карта привязана к конкретному пользователю. Сервис «Авито» обещал блокировать такие объявления. В марте из-за массовой покупки по карте билетов в МХАТ лицами, не имеющими это права, произошел скандал — часть зрителей не пустили на спектакль после проверки. Директор МХАТа Владимир Кехман объяснил, что злоумышленники скупают «Пушкинские карты» у подростков, после чего по ним покупаются билеты. «Перекупщики перекупают сначала у детей [«Пушкинские карты»] за копейки, а потом продают… Например, у нас билет стоит 5 тыс. руб., они продают за 2,5 тыс. руб., вводя людей в заблуждение», — объяснил он.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Пушкинская карта» блокировка Минкультуры
Материалы по теме
Власти поддержали льготы для работодателей участников военной операции
Политика
Минфин предложил новые налоговые льготы компаниям в «русских офшорах»
Экономика
Минкультуры объяснило, почему на спектакль во МХАТе не пустили 75 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter