Минкультуры назвало условие вечной блокировки «Пушкинской карты»

Некоторые владельцы «Пушкинских карт» неоднократно нарушали запрет на ее передачу другим людям, сообщили в министерстве Доступ к программе будет закрыт в случае трех нарушений

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Владельцев «Пушкинской карты» для бесплатного посещения музеев, театров и других культурных учреждений будут навсегда отключать от льготной программы в случае трех нарушений правил участия в ней, заявили в Минкультуры.

Правила использования «Пушкинской карты» запрещают передавать или продавать ее, напомнили в ведомстве. Там добавили, что некоторые пользователи неоднократно нарушали это требование. В связи с этим с 3 августа будет применяться блокировка карты в зависимости от числа выявленных нарушений, указали в Минкультуры.

При первом нарушении «Пушкинскую карту» заблокируют до конца года, а при повторном — на 365 дней. Если пользователь программы допустил нарушение правил в третий раз, то карта будет заблокирована навсегда, отметили в ведомстве.

«Одновременно мы проведем тщательный анализ возможных жалоб пользователей, чьи карты блокируются, и отработаем механизм дальнейших действий по предотвращению нарушений правил программы», — говорится в сообщении министерства.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Она предусматривает начисление 5 тыс. рублей в год школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и других культурных учреждений по всей стране. Оформить карту можно на Гослугах или в «Почта банк» (в обоих случаях нужно подтвердить личность, а приобретать билеты с помощью нее — через сайт «Культура.РФ» или приложение.

В первые полгода действия программы «Пушкинские карты» получили 4 млн человек, в этот период на посещение культурных учреждений ими было потрачено 2,7 млрд руб., писал РБК.

Почти сразу после запуска программы в интернете начали появляться объявления о продаже «Пушкинских карт». Власти называли такие предложения мошенничеством, отмечая, что каждая карта привязана к конкретному пользователю. Сервис «Авито» обещал блокировать такие объявления. В марте из-за массовой покупки по карте билетов в МХАТ лицами, не имеющими это права, произошел скандал — часть зрителей не пустили на спектакль после проверки. Директор МХАТа Владимир Кехман объяснил, что злоумышленники скупают «Пушкинские карты» у подростков, после чего по ним покупаются билеты. «Перекупщики перекупают сначала у детей [«Пушкинские карты»] за копейки, а потом продают… Например, у нас билет стоит 5 тыс. руб., они продают за 2,5 тыс. руб., вводя людей в заблуждение», — объяснил он.