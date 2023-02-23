При крушении вертолета в Казахстане погибли четыре человека

Вертолет разбился при облете магистрального нефтепровода. На борту находились пять членов экипажа и два пассажира

Вертолет Ми-8 АМТ принадлежавщий АО «Казавиаспас» (Фото: kazaviaspas.kz)

Четыре человека погибли и двое пострадали при крушении вертолета Ми-8 АМТ в Казахстане, сообщил Комитет гражданской авиации республики в своем телеграм-канале.

Вертолет разбился в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области. На борту находились пять членов экипажа и два пассажира. Вертолет 2022 года выпуска, принадлежавший авиакомпании «Казавиаспас», совершал облет трубопровода по заказу нефтепроводной компании «Казтрансойл».

На место крушения вылетели сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

На юге Ирана 23 февраля разбился вертолет с министром спорта и молодежи страны Сейедом Хамидом Саджади на борту. Крушение произошло при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт. Погиб один из советников министра Исмаил Ахмади. Сам Хамид Саджади жив, он госпитализирован вместе с остальными пассажирами вертолета.