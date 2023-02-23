Вертолет с иранским министром потерпел крушение на юге страны
Вертолет, на борту которого находился министр спорта и молодежи Ирана Сейед Хамид Саджади, потерпел крушение в городе Бафт, в провинции Керман на юге исламской республики, передает IRNA.
«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», — говорится в сообщении.
По данным агентства, иранский министр жив, он госпитализирован вместе с остальными пассажирами вертолета, среди которых помощники министра и несколько журналистов.
На фотографиях, опубликованных IRNA, вертолет, похожий на Ми-8, лежит перевернутым с оторванной хвостовой частью.
53-летний Сейед Хамид Саджади занимает должность министра спорта и молодежи Ирана с августа 2021 года. До этого он представлял Иран на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов по бегу на средние и длинные дистанции. Саджади является обладателем множества национальных рекордов Ирана, имеет докторскую степень по физиологии, а также преподает в Университете Азад.