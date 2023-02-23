Вертолет с иранским министром потерпел крушение на юге страны

Вертолет, на борту которого находился министр спорта и молодежи Ирана Сейед Хамид Саджади, потерпел крушение в городе Бафт, в провинции Керман на юге исламской республики, передает IRNA.

«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», — говорится в сообщении.

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По данным агентства, иранский министр жив, он госпитализирован вместе с остальными пассажирами вертолета, среди которых помощники министра и несколько журналистов.

На фотографиях, опубликованных IRNA, вертолет, похожий на Ми-8, лежит перевернутым с оторванной хвостовой частью.