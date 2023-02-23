Муравицкий объяснил уход из Театра на Таганке

Уход с поста главного режиссера Театра на Таганке Муравицкий объяснил загруженностью в других проектах. Он сообщил РБК, что готовит спектакль в МХТ и оперу в Большом театре, а весной начнет снимать фильм

Юрий Муравицкий (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Режиссер Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке из-за загруженности в других проектах и продолжит сотрудничество с театром как приглашенный режиссер. Об этом сам Муравицкий рассказал РБК. Он занимал пост главного режиссера театра с декабря 2021 года.

«Действительно ушел по собственному желанию. Главная причина — большая загруженность на других проектах, что очень сложно совмещать с должностью главного режиссера», — рассказал он.

Муравицкий добавил, что продолжит ставить спектакли как приглашенный режиссер. В афише Театра на Таганке в марте и апреле заявлены три его постановки — «Черная кошка, белый кот», «Вишневый сад» и «Lё Тартюф».

По словам режиссера, он начал репетировать комедию Шекспира «Как вам это понравится» в МХТ, премьера которой состоится в декабре, и работает над оперой «Король» в Большом театре с премьерой в июле. Весной, по словам Муравицкого, начнутся съемки его фильма «Исчезнувший велосипедист».

Об уходе с поста главного режиссера Муравицкий ранее сообщил в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что его к этому «никто не принуждал» и решение «не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное». Режиссер добавил, что в ближайшее время никуда уезжать не планирует.

До назначения в Театре на Таганке Муравицкий с 2013 года был художественным руководителем ростовского частного Театра 18+. Он также сотрудничал с Театром имени Пушкина, Центром имени Мейерхольда, «Электротеатром Станиславский» и другими. Муравицкий — лауреат премий «Золотая маска» и «Сделано в России».