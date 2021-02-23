Глава Оренбуржья допустил повреждение двух газопроводов из-за аварии

Авария на газопроводе «Союз» могла привести к повреждениям еще на одном газопроводе, сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер. Жителей региона обеспечат газом с помощью передвижных установок, добавил он

Взрыв на магистральном газопроводе в Оренбургской области, предположительно, привел к повреждениям еще на одном газопроводе. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер, его комментарий предоставила РБК пресс-служба губернатора.

«Предварительно, оба магистральных трубопровода повреждены. Конечно же, по магистральной части произошли переключения, по низкой части — а мы наблюдаем, что порядка 10,7 тыс. абонентов сегодня подвержены к снижению подачи газа в домах, — есть проблемы, и сейчас мы разбираемся», — сказал Паслер.

Чтобы обеспечить жителей газом, в регионе используют передвижные установки, которые подпитают дома через газорегуляторные пункты, добавил он.

Разгерметизация газопровода в Илекском районе Оренбургской области произошла утром 23 февраля. По информации Минэнерго, авария случилась на 108-м км экспортного магистрального газопровода «Союз». Этот газопровод, в свою очередь, соединен с магистральным газопроводом Оренбург — Новопсков. Через него газ поставляется в несколько районов Оренбургской области и Казахстан, пояснили РБК в пресс-службе главы региона.