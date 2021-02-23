После аварии в Оренбургской области прекратили транзит газа в Казахстан

Фото: pool_56 / Telegram

Транзит газа на территорию Казахстана прекращен из-за аварии на магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщается на сайте Министерства энергетики России.

Авария произошла 23 февраля на газопроводе Оренбург — Новопсков, где 07:37 обнаружено падение давления газа.

«В 07:57 персоналом отключен участок 51–123 км газопровода Оренбург — Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз», — говорится в сообщении. Подача газа на аварийном участке газопровода «Союз» была прекращена.

Причиной аварии стало повреждение на 108-м км газопровода «Союз», в результате чего вспыхнул газ. Никто не пострадал. «Происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России», — добавили там.