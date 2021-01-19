В Совфеде назвали новую категорию граждан с правом на досрочную пенсию

В текущем году досрочную пенсию могут оформить медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, передает НСН.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — заявила сенатор.

Зампредседателя комитета также рассказала, что врачам положена льгота на покупку машины стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей. Кроме того, у медицинских сотрудников появилась возможность приватизировать жилье, если у них есть необходимый профессиональный стаж.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19. Документ предусматривает, что один день работы будет засчитываться за два не только врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, но и медработникам, оказывающим скорую или специализированную помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии. Мишустин отмечал, что на выплату пенсий потребуется дополнительно около 325 млн руб. в год. По его данным, досрочно на пенсию смогут выйти 4 тыс. врачей и других медицинских работников.