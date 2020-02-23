«Лёд 2» собрал в прокате более 1 млрд руб.

Новый российский фильм «Лёд 2» за десять дней вошел в 15 самых кассовых картин российского проката

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Картина окупилась уже в первый уик-энд проката, заработав 576 млн. руб при производственном бюджете в 322 млн руб, из которых 150 млн руб. создатели фильма получили безвозмездно от государства. Как правило, продюсеры получают около 40% от кассовых сборов фильма, около половины забирают кинотеатры, еще 10-15% достается дистрибьюторам.

Первая часть фильма «Лёд» заработала 1 млрд руб. спустя 12 дней с начала проката, ее итоговые сборы составили 1,45 млрд рублей. Картина так же окупилась в первый уик-энд проката.

«Лёд 2» стал пятнадцатым фильмом, собравшим в российском прокате более 1 млрд руб. с 2004 года и вторым в 2020 году, следует из данных «Бюллетеня Кинопрокатчика». С 5 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года в российский прокат вышло 30 отечественных релизов (как поддержанных государством, так и снятых за собственные средства кинокомпаний), из которых только «Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2» (1,1 млрд руб.) и «Холоп» (3.2 млрд руб.) смогли заработать больше 1 млрд руб. Обычно громкие премьеры начинаются за несколько недель до нового года, их прокат продолжается в праздники. В новогоднем прокате 2020 года вторая часть «Полицейского с Рублёвки» и «Холоп» выходили вместе с фильмами «Вторжение» (заработал 961 млн руб. при бюджете в 944 млн руб.) и «Союз Спасения» (собрал 729 млн руб. при бюджете в 980 млн руб.), которые в итоге не окупились.