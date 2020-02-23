Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о взятке

По данным следствия, на протяжении двух лет мужчина получал взятки от гражданина Китая за провоз товаров через границу без уплаты таможенных платежей

Грузовой терминал «Москва Карго» международного аэропорта Шереметьево (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Москве арестовали заместителя начальника таможенного поста аэропорта Шереметьево, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, информацию подтвердил РЕН ТВ.

В Мещанском районном суде в свою очередь агентству сообщили, что в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Как долго он будет находиться под арестом, там не уточнили.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемый занимает пост замглавы таможни Шереметьево. Обвинение мужчине пока не предъявили, так как следствие еще идет, отметил он. Помимо штрафа по указанной статье, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО), в 2018-2019 годах мужчина получал от гражданина Китая взятки на общую сумму более 1 млн руб. в качестве благодарности за провоз через госграницу товаров, за которые были не оплачены таможенные платежи. Отмечается, в отношении гражданина КНР и заместителя начальника таможенного поста возбудили уголовные дела. Сотруднику таможни, чье имя не называется, грозит до 15 лет лишения свободы.