В Италии количество зараженных коронавирусом выросло до 79 человек

В Италии подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство Agenzia Italia по итогам экстренного заседания итальянского совета министров.

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, зараженных выявили в пяти регионах: большинство из них находятся в Ломбардии (54 человека), еще 17 человек — в Венето, двое — в Эмилии-Романье, столько же — в Лацио и один в Пьемонте. Жертвами коронавируса в Италии стали два человека.

Еще 33 человека, по словам Боррели, госпитализировали с симптомами, похожими на заболевание, вызываемое коронавирусом: 18 из них — в реанимации, 11 человек находятся на домашнем карантине.

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