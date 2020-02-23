Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 76 тыс. человек, более 2,4 тыс. погибли. Главное — в материале РБК

По данным ВОЗ, всего были заражены 77 794 человека (из них в материковом Китае — 76 392, умерли 2348 заболевших). За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 76 936 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 78 724 человека.

Восемь россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись на родину. Их поместят на 14-дневный карантин в инфекционную больницу в Казани.

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