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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 76 тыс. человек, более 2,4 тыс. погибли. Главное — в материале РБК
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 76 936 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 78 724 человека.

  • По данным ВОЗ, всего были заражены 77 794 человека (из них в материковом Китае — 76 392, умерли 2348 заболевших). За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).

  • Умерли 2462 человека.

Ситуация в России

  • Восемь россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись на родину. Их поместят на 14-дневный карантин в инфекционную больницу в Казани.

  • На пассажирском поезде, который шел через Брянскую область, у одной пассажирки, гражданки Китая, заподозрили коронавирусную инфекцию. Ее госпитализировали, попутчиков женщины осматривают.

  • В Москве власти выписали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания в отношении недавно прибывших из Китая. Контролировать соблюдение режима будут с помощью городской системы распознавания лиц.

  • Россия ежедневно теряет 1 млрд руб. из-за падения товарооборота в связи с коронавирусом, сообщил министр финансов Антон Силуанов, сославшись на данные Федеральной таможенной службы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, их оценивают по меньшей мере в 600 млн руб.

  • В Екатеринбурге суд обязал госпитализировать двоих детей, которые вместе с родителями вернулись с острова Хайнань. У четырехлетней девочки и ее двухлетней сестры обнаружили признаки ОРВИ.

  • Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Ситуация в других странах

  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал организаторов беспорядков под Полтавой, куда привезли на карантин эвакуированных из Китая, «известными вирусологами мира в спортивных костюмах». «Ранее они уже были замечены как аграрии, выступающие против рынка земли», — уточнил он.

  • Также Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области, в которой были протесты. Власти этого региона обвинили в «неудовлетворительной работе по информированию населения».

  • Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в Китае не раньше апреля, сейчас ее испытывают на животных.

  • На территории Евросоюза — в Италии — зафиксировали два случая смерти от коронавируса. Скончались мужчина 78 лет из провинции Венето и 75-летняя женщина из Ломбардии. Число зараженных в стране составило 79.

  • По данным The Washington Post, Дональд Трамп постфактум узнал об эвакуации в США заболевших американцев с круизного лайнера Diamond Princess в Японии и остался этим недоволен.

  • США обвинили Россию в распространении теорий заговора о коронавирусе в социальных сетях. Такой точки зрения придерживается в том числе и заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти заявления «намеренным вбросом».



  • Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Авторы: Юлия Сапронова, Кристина Астафурова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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