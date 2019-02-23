Адвокат заявил о депортации из Кишинева в Москву экс-полпреда Ельцина

Виталий Гулий, по словам его защитника, накануне прилетел в Молдавию, однако там его задержали, а затем депортировали. В России бывшего полпреда президента в Сахалинской области ранее обвиняли в экстремизме

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Бывшего полпреда президента России в Сахалинской области Виталия Гулия депортировали из Кишинева в Москву. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов. Должность полномочного представителя главы государства Гулий занимал во время, когда у власти в России находился Борис Ельцин.

Накануне экс-чиновник, как пояснил его представитель, вылетел в Кишинев. В аэропорту молдавской столицы Гулия, по его словам, «без объяснения причин» задержали сотрудники местных правоохранительных органов. После этого бывший полпред российского президента перестал выходить на связь, заявлял Хасавов.

Спустя несколько часов агентству он сообщил, что Гулия депортировали в Москву. В Кишинев экс-чиновник, по его данным, летал, чтобы посетить в Бендерах в Приднестровье могилу матери.

РБК Хасавов объяснил, что Гулия депортировали без объяснения причин. «Его продержали несколько часов в аэропорту и <...> депортировали обратно. Его привезли сюда, в Домодедово, из Домодедово отпустили», — рассказал защитник. Гулий, по его словам, является гражданином Приднестровья. «Видимо, [власти Молдавии] посчитали, что его присутствие там может нанести какой-то ущерб непророссийским кандидатам в канун выборов. К нему никаких претензий не может быть ни в России, ни там», — добавил собеседник РБК.

В связи со случившимся защита, по словам Хасавова, намерена обратиться в МИД и к послу Молдавии в Москве. «Конечно, просто так мы это не оставим. Ему [Гулию] надо было ехать в Бендеры, потому что там похоронена его мама. Он туда летел, чтобы ухаживать за могилой родителей. Мы сейчас будем разбираться», — добавил он. Остальных деталей о произошедшем Хасавов не привел.