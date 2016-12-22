Адвокат рассказал о грозящем программисту Лисову пожизненном сроке в США

Российскому программисту Станиславу Лисову, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, грозит практически пожизненный тюремный срок. Об этом «Известиям» рассказал его адвокат Аркадий Бух.

«Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке», — сказал он.

Адвокат добавил, что сейчас защита ждет предложения от прокуратуры, согласно которой, при признании Лисовым вины, он может получить меньший тюремный срок. В настоящий момент программист не признает вину, поэтому защита старается перевести дело в суд присяжных. Бух рассказал, что приговор могут вынести в 2019 или 2020 году, так как доказательная база занимает миллионы страниц. Его обвиняют в похищении почти $1 млн, а также попытке провести другие незаконные операции на сумму свыше $4 млн.

По словам адвоката, Лисов находится в в изоляторе тюрьмы города Нью-Йорка и содержится в «довольно нормальных» условиях. Он отметил, что многие из заключенных являются бывшими предпринимателями, банкирами и другими высокопоставленными лицами.

Полиция Испании задержала Станислава Лисова в январе 2017 года. ФБР в течение двух лет вело против него расследование. Оно касается разработки и использования вируса NeverQuest, который привел к потере миллионов долларов из-за кражи из банков баз данных.

Адвокат Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов заявлял, что ему может грозить 35 лет тюрьмы и называл выдвинутые США обвинения надуманными. Лисов отправлял обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь. В начале февраля 2018 года Лисова экстрадировали в США.