 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Риме похоронили основателя дома моды Valentino. Видео

Появились кадры с похорон модельера Валентино Гаравани в Риме

В Риме похоронили основателя дома моды Valentino. Видео
Video

В Риме прошли похороны основателя дома моды Valentino Валентино Гаравани.

Гроб с телом модельера привезли к базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в сопровождении его семьи и близких. Проститься с Валентино пришли в том числе дизайнеры Донателла Версаче и Том Форд, глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, актрисы Энн Хэтэуэй и Элизабет Херли, креативный директор Valentino Алессандро Микеле и Пьерпаоло Пиччоли, который руководил домом моды с 2008 по 2024 год.

«Я всегда хотел делать женщин красивыми»: творчество Валентино Гаравани
Фотогалерея 

Мэр Рима Роберто Гуальтьери назвал Валентино одной из «самых ярких фигур Италии». Соболезнования семье модельера выразили Софи Лорен, Гвинет Пэлтроу, Карла Бруни, Синди Кроуфорд и другие.

Валентино Гаравани умер 19 января в возрасте 93 лет, прощание с ним прошло 21 и 22 января.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Теги
Валентино Гаравани похороны Рим модельер
Материалы по теме
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани
Общество
Умер основатель дома моды Valentino
Общество
«Я всегда хотел делать женщин красивыми»: творчество Валентино Гаравани
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20