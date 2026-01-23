В Риме похоронили основателя дома моды Valentino. Видео
В Риме прошли похороны основателя дома моды Valentino Валентино Гаравани.
Гроб с телом модельера привезли к базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в сопровождении его семьи и близких. Проститься с Валентино пришли в том числе дизайнеры Донателла Версаче и Том Форд, глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, актрисы Энн Хэтэуэй и Элизабет Херли, креативный директор Valentino Алессандро Микеле и Пьерпаоло Пиччоли, который руководил домом моды с 2008 по 2024 год.
Мэр Рима Роберто Гуальтьери назвал Валентино одной из «самых ярких фигур Италии». Соболезнования семье модельера выразили Софи Лорен, Гвинет Пэлтроу, Карла Бруни, Синди Кроуфорд и другие.
Валентино Гаравани умер 19 января в возрасте 93 лет, прощание с ним прошло 21 и 22 января.
