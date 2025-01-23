Юру Борисова номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Анора»

Борисов стал первым россиянином, номинированным на «Оскар». Его кандидатуру выдвинули в номинации «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора»

Юрий Борисов (Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images)

Американская киноакадемия номинировала Юру Борисова на «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, говорится на странице X (бывший Twitter) киноакадемии.

Это стало первой личной номинацией на «Оскар» россиянина после распада СССР.

Среди других номинантов в этой категории Джереми Стронг («Ученик»), Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец») и Киран Калкин («Настоящая боль»).

Кинолента «Анора» также заявлена в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта.

Борисову 32 года. Он родился в подмосковном Реутове и окончил Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова). Приобрел популярность, благодаря таким фильмам как «Бык» (роль Антона Быкова), «Дорога на Берлин» (роль Сергея Огаркова) и «Калашников» (роль Михаила Калашникова). В кинокартине «Анора», вышедшем в 2024 году, Борисов сыграл Игоря.

Актер также был номинирован на американскую премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана», но статуэтку забрал американский актер Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль». Среди других его номинаций — премия Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

«Анора» — история о секс-работнице, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха. В российский прокат картина вышла в октябре. Фильм с россиянами Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.