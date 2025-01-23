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Общество ,  
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У десятиклассника в Балашихе нашли нож и топор на входе в школу

Подросток рассказал о любви к ножам и заявил, что не собирался делать ничего плохого и планировал отнести вещи бабушке, но забыл выложить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Охранник школы в подмосковном городе Балашиха обнаружил у ученика 10-го класса кухонный нож и топор, пишут ТАСС и Mash со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в балашихинской школе № 5, уточняет телеграм-канал.

По его данным, подросток не смог ясно объясниться, на место вызвали сотрудников ФСБ, после чего Денис рассказал о «любви к ножам» и отсутствии планов совершать преступление. Как передает ТАСС, десятиклассник пояснил, что забыл выложить нож и топор и намеревался отнести их бабушке.

«Московский комсомолец» пишет, что 17-летний юноша и раньше приходил в школу с оружием, школьники видели это давно, но только сегодня сообщили об этом. Силовики проверили телефон подростка, но не нашли там признаков участия в деструктивных движениях. На учете он не состоял и характеризовался положительно.

Случаи нападений в российских учебных заведениях
Фотогалерея 

В середине января ученик рязанской школы № 47 пострадал от выстрела из игрушечного пистолета в школе. Стрелявшим был ученик восьмого класса, он случайно выстрелил в одноклассника. Игрушку подросток приобрел на одном из маркетплейсов.

Несколько дней назад школьная учительница в чешском городе Рудольфов обезвредила ученика, который пришел в учебное заведение с ножом, топором и пистолетом. Выйдя из туалета, мальчик направил на нее пистолет, но она смогла его нейтрализовать, пострадавших нет.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Балашиха Московская область Школа
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