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Чешская учительница обезвредила школьника с пистолетом, ножом и топором

В городе Рудольфове на юге Чехии учительница средней школы обезвредила ученика, который пришел в класс с оружием и направил на нее пистолет, сообщает České noviny.

«Полиция арестовала ученика начальной школы в Рудольфове недалеко от Ческе-Будеёвице, который угрожал применить огнестрельное оружие против учительницы, но она сама его обезвредила. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в материале.

Губернатор Южной Чехии Мартин Куба заявил, мальчик вышел в туалет, а потом вернулся в класс с пистолетом и собирался выстрелить в учительницу. По словам чиновника, ученик имел при себе и другое оружие, нож и топор.

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Фото:МВД России по Рязанской области

Пресс-секретарь полиции Южной Чехии Иржи Матцнер не стал подтверждать или опровергать эти сообщения, но отметил, что в 2024 году учителя школы участвовали в проекте «Активный страйкер» и учились реагировать на подобные ситуации. Министр образования Чехии Микулаш Бек (STAN) поблагодарил полицейских и персонал школы за то, что они справились с ситуацией в сети X.

Ранее в январе рязанского школьника ранили выстрелом из игрушечного пистолета. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей. В полиции заявили, что стрелявшим был ученик восьмого класса, он случайно выстрелил в одноклассника. Игрушку подросток приобрел на одном из маркетплейсов.

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Чехия школьники учительница нападение на школу
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