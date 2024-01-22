Конструктор назвал срок появления космонавтов на российской станции
Первые космонавты начнут работу на новой Российской орбитальной станции (РОС) в 2028 году, сообщил в интервью «Известиям» заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников.
«В первой половине 2028 года планируется вывести на орбиту узловой и шлюзовой модули. Они будут состыкованы с научно-энергетическим модулем, что позволит прилететь на станцию первым космонавтам», — сказал он.
По его словам, другие важные вехи развития станции — конец 2027 года, когда на орбиту выведут первый научно-энергетический модуль, и 2032 год, когда будут сформированы шесть основных модулей базовой конфигурации станции.
В создании РОС «будут задействованы не менее 100 отечественных предприятий и порядка 200 тыс. высококвалифицированных специалистов», отметил Кожевников. Он добавил, что рассчитывает на принятие эскизного проекта в начале февраля 2024 года. Документ прошел экспертизу в научных организациях «Роскосмоса» и представлен на утверждение.
К российской станции будет летать новый перспективный многоразовый корабль ПТК. Для доставки грузов будут использоваться беспилотные корабли «Прогресс». Пилотируемые корабли будут запускаться с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5М».
Президент Владимир Путин утвердил проект РОС в октябре 2023 года. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов тогда сообщил, что строительство станции следует начать «не позднее 2024 года», поскольку срок службы Международной космической станции (МКС) заканчивается в 2030-м. Макет российской станции «Роскосмос» представил в августе 2022-го.
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