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ФПК объяснила право пассажиров верхних полок есть на нижних

ФПК: правила о праве пассажиров верхних полок в поездах есть за столиком нужны проводникам
Все пассажиры поездов дальнего следования имеют право пользоваться столиком, а изменения в правилах позволят проводникам или начальнику поезда урегулировать возможные конфликты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые правила, которые наделяют пассажиров верхних полок поездов дальнего следования правом пользоваться нижними для приема пищи, нужны для проводника и начальника поезда: они получают правовую основу для урегулирования споров, пояснили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

«Так, в случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи проводник сможет потребовать у «нижнего» уступить, сославшись на правила Министерства транспорта», — говорится в сообщении телеграм-канала компании. Для пассажиров новые правила ничего не меняют, заверили в ФПК.

Новые правила перевозок пассажиров и багажа утверждены приказом Минтранса от 5 сентября 2022 года и вступят в силу 1 сентября 2023-го. Пункт 93 правил гласит, что «по требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи». Пассажир с верхней полки может провести внизу по полчаса во время завтрака (с 7:00 до 10:00) и ужина (с 19:00 до 21:00) и час в обед (с 12:00 до 15:00).

ФПК призвала пассажиров относиться к соседям по купе с пониманием, а по любым спорным вопросам обращаться к начальнику поезда.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
РЖД ФПК поезда
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