РЖД опровергли введение спецограничений на перевозки грузов в Якутии

РЖД не вводили ограничения на железнодорожные грузоперевозки в Якутии, они производятся с учетом дефицита пропускной способности путей, сообщил РБК представитель компании.

На сайте «Железных дорог Якутии» (ЖДЯ) в сообщении от 29 декабря говорится, что в республике затруднена доставка грузов «с возникновением логистических сложностей из-за увеличения объемов перевозок на Восточном полигоне ОАО «РЖД». Однако Днем ранее ТАСС и «Интерфакс», цитируя схожее по содержанию заявление ЖДЯ, также указывали, что из-за этих проблем РЖД ввели «ограничения на согласование заявок на перевозку грузов».

В РЖД отметили, что не вводили каких-либо «специальных ограничений».

«Прием грузов к перевозке осуществляется на общих основаниях, учитывая приоритеты, заложенные во временных правилах определения очередности в условиях дефицита пропускной и провозной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба», — сообщили в РЖД.

Там добавили, что «держат на особом контроле доставку в республику товаров первой необходимости, топлива и скоропортящихся грузов».

Заместитель гендиректора компании, начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков отмечал, что «после 24 февраля грузопоток развернулся с запада на восток». Для повышения «маневренности и оперативности» движения грузов по железной дороге компания предложила утвердить методику расчета оптимального числа грузовых вагонов, работающих на путях общего пользования. В числе идей — убрать с таких путей 170 тыс. вагонов, что составляет 13% от всего парка на сети.