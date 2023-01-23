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На «Госуслугах» начался прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

На «Госуслугах» начался прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для ИТ-специалистов
Специалисты аккредитованных ИТ-компаний до 6 февраля могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва. Получить отсрочку по поданному в 2022 году заявлению не получится, предупредили в Минцифры
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

На «Госуслугах» начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля, сообщает Минцифры.

Сотрудники аккредитованных компаний смогут подать заявление с 23 января по 6 февраля. «Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново», — подчеркнули в ведомстве.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта, а призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

19 января Минцифры сообщило, что теперь заявку на отсрочку могут подать сами сотрудники (раньше это делали работодатели).

Правительство утвердило отсрочку от армии для айтишников в марте 2022 года. Претендующие на отсрочку сотрудники должны иметь высшее образование по специальности и работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании с «нормальной продолжительностью рабочего дня» не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Если сотрудник работает в компании меньше указанного срока, то должно быть установлено, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

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Теги
Дарья Григорьева
отсрочка срочная служба Минцифры ИТ
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