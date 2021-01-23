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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили минимум заболевших COVID-19 за сутки с начала ноября

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 20,9 тыс. случаев заболевания, меньше фиксировали только 11 ноября. Всего в стране известно о 3,6 млн заболевших
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

За прошедшие сутки в России зафиксировали 20 921 случай заражения коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба.

Это минимум с 11 ноября, когда за 24 часа зарегистрировали 19 851 случай заражения. Также за этот период менее 21 тыс. зараженных за сутки фиксировали только один раз — 18 ноября (20 985 случаев).

Общее число заболевших с начала пандемии в России выросло до 3 698 273.

Больше всего случаев инфицирования за все время распространения вируса выявили в Москве (910 тыс, плюс 2,6 тыс. за сутки). Еще 316,6 тыс. пришлись на Санкт-Петербург (плюс 3 тыс. за сутки) и 184,2 тыс. — на Московскую область (плюс 1,1 тыс. за сутки). Также 80,6 тыс. заболевших выявили в Нижегородской области, 67,5 тыс. — в Свердловской области, 60,6 тыс. — в Ростовской.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Помимо этого, суточное число смертей от коронавируса в стране составило 559, всего умерли 68 971 человек.

С начала пандемии более 3,1 млн человек выздоровели после заражения коронавирусом, еще 519,9 тыс. сейчас проходят лечение.

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С 18 января в России по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация от корнавируса. Желающим привиться вводят один из двух препаратов — «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорону» от «Вектора».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
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