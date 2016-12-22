Генерал СКР Максименко не признал вину по делу о взятке от Шакро Молодого

Бывший глава управления собственной безопасности СК отказался признать вину по делу о двух взятках, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Во вторник суд начал рассматривать дело по существу

Михаил Максименко (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Бывший руководитель главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко не признал вину по делу о двух взятках. Об этом он заявил на заседании в Мосгорсуде, который во вторник, 23 января, начал рассматривать его дело по существу, передает корреспондент РБК.

«Каких-либо взяток от [Олега] Шейхаметова и [Бадри] Шенгелии я не получал. С Шейхаметовым я вообще не знаком. Ламонов также никаких денег мне в моей служебной квартире не передавал», — заявил Максименко. По его словам, это подтверждается тем, что деньги следствие так и не обнаружило, а «скрытым образом израсходовать столь крупную сумму он не мог физически».

Двое других фигурантов дела — генерал СКР Денис Никандров и полковник Александр Ламонов — вынуждены были оговорить, заявил Максименко обвиняемый. «Их обманули, обещая освободить из-под стражи, но в действительности этого не сделали», — утверждает обвиняемый.

Максименко вменяется получение взятки в $500 тыс. от подручных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), говорится в обвинительном заключении, которое прочел на заседании гособвинитель. Исполняя свои обязанности, Максименко узнал, что 15 и 16 декабря 2015 года в главном следственном управлении СК по Москве были возбуждены уголовные дела по факту перестрелки на Рочдельской улице.

«16 декабря по данному делу задержаны Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец и Эдуард Романов, принимавшие участие в нападении. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение», — уточняется в обвинительном заключении. Максименко, считают прокуроры, был «достоверно осведомлен», что это люди Шакро Молодого.

По данным следствия, генерал через подчиненных узнал, «что есть некий Шейхаметов, заинтересованный в прекращении уголовного преследования Кочуйкова и Романова и готовый передать денежное вознаграждение». Максименко вступил в преступный сговор с коллегами. В итоге замглавы ГСУ по Москве Никандров, его начальник Александр Дрыманов (действующий глава ГСУ) и глава управления ведомства по ЦАО Александр Крамаренко «за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве [Дмитрия] Смычковского, приняли меры для освобождения из-под стражи Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния».

Переговоры о передаче денег велись по цепочке — от полковника Ламонова к бывшему замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета​ Денису Богородецкому, затем к экс-сотруднику МВД Евгению Суржикову, который непосредственно общался с Шейхаметовым. 28 апреля последний передал Суржикову $500 тыс. в картонной коробке. 18 мая 2016 года Ламонов передал эти деньги Максименко в его служебной квартире. $400 тыс. Максименко оставил себе, остальная сумма была распределена между другими офицерами, считает обвинение.

Второй эпизод дела Максименко касается взятки от предпринимателя Бадри Шенгелии, который, по версии следствия, за 1 млн руб. добился от генерала возбуждения уголовного дела о краже его часов Hublot сотрудниками петербургского ГСУ СКР.

Максименко, Никандров и Ламонов были задержаны и арестованы в июле 2016 года.