Общество
0

Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет колонии за получение взяток. Она должна также выплатить 170 млн руб. Трое посредников приговорены к срокам от 6 до 13 лет

Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет за взятки
Video

Суд приговорил бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву к 15 годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ее признали виновной в четырех эпизодах получения взяток, двух эпизодах «получения взятки группой лиц по предварительному сговору» и по статье о «получении взятки в крупном размере должностным лицом». Гособвинение запрашивало 20 лет.

Суд постановил, что Золотарева должна заплатить штраф в размере 170 млн руб. Также она лишена права занимать должности на государственной службе на 15 лет. Приговоренную также лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.

Приговоры вынесены экс-заместителю судьи Татьяне Юровой (13 лет и 120 млн руб. штрафа), Андрею Рощевскому (8 лет и 50 млн руб.) и Георгию Бондаренко (6 лет и 4 млн руб.). По версии следствия, они выступали посредниками Золотаревой.

Следкому разрешили завести дело на главу районного суда Ростова-на-Дону
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

При посредничестве Андрея Рощевского экс-председатель облсуда получила 5 млн руб. за смягчение приговора, через Татьяну Юрову — 10 млн руб. за отмену приговора и возвращение дела на доследование, а при посредничестве Георгия Бондаренко получила 400 тыс. руб. за оставление в силе решения суда первой инстанции. Также Юрова и Золотарева совместно получили несколько взяток на общую сумму 6 млн руб.

Золотарева подала в отставку по собственному желанию в апреле 2023 года. Тогда у нее прошли первые обыски. В мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить уголовное дело против Золотаревой и Юровой. Позже их арестовали. За вознаграждения судьи изменяли меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, выносили мягкие приговоры и нужные решения по гражданским делам.

