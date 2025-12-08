Следкому разрешили завести дело на главу районного суда Ростова-на-Дону

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету (СК) России возбудить дело против председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой.

Согласно информации на сайте коллегии, ранее глава СК ранее внес представление о возбуждение уголовного дела в отношении Коблевой «по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч. 5 ст. 290 (7 эпизодов), пунктами «а, в» части 5 ст. 290, ч. 1 ст.305, ч. 3 ст. 294 (3 эпизода), ч. 6 ст. 290».

Кроме того, СК внес представление еще в отношении четырех судей из Ростова-на-Дону, три из которых — в отставке.

В соответствии с российским законодательством, завести уголовное дело на судью может только председатель Следственного комитета и только после согласия на это ВККС.

По версии следствия, Коблева создала преступную группу из своих коллег для вымогательства взяток. Ее считают причастной к нескольким эпизодам преступной деятельности. Так, согласно материалам расследования, один из судей за 500 тыс. руб. назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту и 200 тыс. из этой суммы получила Коблева.

Также Коблева получила 2 млн руб. за помощь в назначении мировым судьей.

Заседание ВККС прошло в отсутствие Коблевой. Ее адвокат заявил, что женщина виновной себя не считает, и просил отказать в даче согласия на возбуждение дела, отмечает агентство.

В ноябре 2023 года в Советском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски в рамках актикоррупционнного расследования. В числе подозреваемых оказались экс-председатель суда Светлана Коблева и три ее подчиненных судьи.

До этих обысков в отставку ушли председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Обе были арестованы в Москве в рамках уголовного дела о взяточничестве.