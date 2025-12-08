 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Следкому разрешили завести дело на главу районного суда Ростова-на-Дону

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету (СК) России возбудить дело против председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой.

Согласно информации на сайте коллегии, ранее глава СК ранее внес представление о возбуждение уголовного дела в отношении Коблевой «по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч. 5 ст. 290 (7 эпизодов), пунктами «а, в» части 5 ст. 290, ч. 1 ст.305, ч. 3 ст. 294 (3 эпизода), ч. 6 ст. 290».

Кроме того, СК внес представление еще в отношении четырех судей из Ростова-на-Дону, три из которых — в отставке.

В соответствии с российским законодательством, завести уголовное дело на судью может только председатель Следственного комитета и только после согласия на это ВККС.

Экс-судья из Адыгеи получил более 3 лет колонии за ДТП с ребенком
Общество
Фото:Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По версии следствия, Коблева создала преступную группу из своих коллег для вымогательства взяток. Ее считают причастной к нескольким эпизодам преступной деятельности. Так, согласно материалам расследования, один из судей за 500 тыс. руб. назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту и 200 тыс. из этой суммы получила Коблева.

Также Коблева получила 2 млн руб. за помощь в назначении мировым судьей.

Заседание ВККС прошло в отсутствие Коблевой. Ее адвокат заявил, что женщина виновной себя не считает, и просил отказать в даче согласия на возбуждение дела, отмечает агентство.

В ноябре 2023 года в Советском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски в рамках актикоррупционнного расследования. В числе подозреваемых оказались экс-председатель суда Светлана Коблева и три ее подчиненных судьи.

До этих обысков в отставку ушли председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Обе были арестованы в Москве в рамках уголовного дела о взяточничестве.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Ростов-на-Дону судья взятки СК РФ
Материалы по теме
Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова
Политика
ВККС забрала у «отца кубанского правосудия» статус судьи в отставке
Политика
Бастрыкин возбудил уголовное дело о взятке против воронежского судьи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 13:15 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 13:15
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Прокурор запросил почти два года колонии для Ильи Яшина Общество, 13:35
В Кремле ответили на вопрос о расхождении мнений в Киеве по мирному плану Политика, 13:34
Криптобиржа Bybit займется продвижением конкурента стейблкоина USDT Крипто, 13:34
Минэк и Минтруд предложили увеличить лимит сверхурочной работы вдвое Экономика, 13:31
Как выглядит реализованный «Спектрумом» пассажирский терминал в Ижевске РБК Компании, 13:30
Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины Политика, 13:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Женщине дали четыре года тюрьмы за шантаж капитана сборной Южной Кореи Спорт, 13:29
Кремль увидел в новой стратегии США перспективу для реставрации отношений Политика, 13:27
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Аш-Шараа рассказал о послании России перед падением режима Асада Политика, 13:21
Скончался народный артист России Владимир Сулимов Общество, 13:18
Daily Mail рассказала, как пьяный зенитчик чуть не сбил самолет Тэтчер Политика, 13:09
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07