Общество⁠,
Минобрнауки определило специальности с ограничением платного приема

Регулировать число мест платного приема будут по 42 направлениям подготовки. Государство ограничит платный прием в вузы для юристов, экономистов, журналистов, архитекторов, психологов и стоматологов
Фото: Максим Платонов / Бизнес Online / Global Look Press

Правительство утвердило правила определения предельного количества мест для приема на платное обучение в вузы, а также список направлений подготовки и специальностей, по которым число таких мест будет ограничено. Оба документа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила устанавливают порядок и сроки определения предельного количества мест. Сами расчеты будут проводить по методике, которая сейчас находится на общественном обсуждении.

В список направлений подготовки, на которых число платных мест будет ограничено, вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.

Из направлений бакалавриата в перечень вошли

  • Архитектура
  • Дизайн архитектурной среды
  • Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
  • Нефтегазовое дело
  • Психология
  • Конфликтология
  • Экономика
  • Менеджмент
  • Управление персоналом
  • Государственное и муниципальное управление
  • Бизнес-информатика
  • Торговое дело
  • Товароведение
  • Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
  • Юриспруденция
  • Зарубежное регионоведение
  • Международные отношения
  • Публичная политика и социальные науки
  • Реклама и связи с общественностью
  • Журналистика
  • Издательское дело
  • Телевидение
  • Медиакоммуникации
  • Сервис
  • Филология
  • Лингвистика
  • Фундаментальная и прикладная лингвистика
  • Прикладная этика

Из направлений специалитета в перечень вошли

  • Пожарная безопасность
  • Горное дело
  • Нефтегазовые техника и технологии
  • Стоматология
  • Психология служебной деятельности
  • Экономическая безопасность
  • Таможенное дело
  • Правовое обеспечение национальной безопасности
  • Правоохранительная деятельность
  • Судебная экспертиза
  • Судебная и прокурорская деятельность
  • Перевод и переводоведение

Как указали РБК в Министерстве науки и высшего образования, изменения позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и в целом повысить качество высшего образования.

Правительство также утвердило положение о предоставлении льготных кредитов на образование и перечень специальностей, на которые их можно будет получить.

Маргарита Грошева
Минобрнауки поступление университеты высшее образование
