Минобрнауки определило специальности с ограничением платного приема
Правительство утвердило правила определения предельного количества мест для приема на платное обучение в вузы, а также список направлений подготовки и специальностей, по которым число таких мест будет ограничено. Оба документа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Правила устанавливают порядок и сроки определения предельного количества мест. Сами расчеты будут проводить по методике, которая сейчас находится на общественном обсуждении.
В список направлений подготовки, на которых число платных мест будет ограничено, вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.
Из направлений бакалавриата в перечень вошли
- Архитектура
- Дизайн архитектурной среды
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- Нефтегазовое дело
- Психология
- Конфликтология
- Экономика
- Менеджмент
- Управление персоналом
- Государственное и муниципальное управление
- Бизнес-информатика
- Торговое дело
- Товароведение
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
- Юриспруденция
- Зарубежное регионоведение
- Международные отношения
- Публичная политика и социальные науки
- Реклама и связи с общественностью
- Журналистика
- Издательское дело
- Телевидение
- Медиакоммуникации
- Сервис
- Филология
- Лингвистика
- Фундаментальная и прикладная лингвистика
- Прикладная этика
Из направлений специалитета в перечень вошли
- Пожарная безопасность
- Горное дело
- Нефтегазовые техника и технологии
- Стоматология
- Психология служебной деятельности
- Экономическая безопасность
- Таможенное дело
- Правовое обеспечение национальной безопасности
- Правоохранительная деятельность
- Судебная экспертиза
- Судебная и прокурорская деятельность
- Перевод и переводоведение
Как указали РБК в Министерстве науки и высшего образования, изменения позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и в целом повысить качество высшего образования.
Правительство также утвердило положение о предоставлении льготных кредитов на образование и перечень специальностей, на которые их можно будет получить.
