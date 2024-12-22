Следствие назвало возможный мотив подозреваемого в теракте в Магдебурге

Прокурор: наехавший на толпу в Германии мог быть недоволен отношением к беженцам

Задержанный уроженец Саудовской Аравии мог устроить теракт в Магдебурге из-за недовольства тем, как в Германии обращаются с саудовскими беженцами, заявил прокурор. Berliner Zeitung писала, что обвиняемый сам принадлежит к их числу

Фото: Reuters

Мотивом подозреваемого в совершении теракта в немецком городе Магдебурге могло стать недовольство тем, как в Германии обращаются с беженцами из Саудовской Аравии, заявил на пресс-конференции магдебургский старший прокурор Хорст Нопенс, передает Stern.

Талеб А., задержанный сразу после нападения, является уроженцем Саудовской Аравии, он жил в Германии с 2006 года, работал врачом. По словам Нопенса, подозреваемый «прокомментировал мотив преступления», возможной причиной является «неудовлетворенность отношением к саудовским беженцам». Berliner Zeitung писала, что он сам принадлежит к их числу.

Как отмечает Stern, прокуратура подтвердила, что задержанный действовал в одиночку.

Теракт произошел накануне вечером, 20 декабря. Водитель на черной BMW въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, в результате нападения погибли пять человек, в том числе маленький ребенок, еще 205 пострадали.

МИД Саудовской Аравии осудил случившееся и выразил «солидарность» с немецким народом. Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что саудовские власти несколько раз предупреждали Германию о возможных угрозах от Талеба А. Собеседники журнала рассказали, что предупреждения были связаны с постами подозреваемого в соцсетях, где он писал, что Германия заплатит высокую цену за, по его словам, преследование беженцев из Саудовской Аравии.

Spiegel отмечал, что в последние годы мужчина симпатизировал ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и выступал с антиисламскими лозунгами, в том числе обвинял немецкие власти в том, что они мало борются с исламизмом.