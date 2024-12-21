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Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе теракта

Spiegel: Эр-Рияд трижды предупреждал ФРГ об опасности террориста из Магдебурга
Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке въехал автомобиль. Водителем оказался врач и беженец из Саудовской Аравии, который живет в Германии с 2006 года. По данным Spiegel, Эр-Рияд трижды предупреждал ФРГ, что этот мужчина опасен

Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе теракта
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Власти Саудовской Аравии несколько раз предупреждали Германию о возможных угрозах от Талеба А. (по данным Berliner Zeitung, его полное имя Талеб аль-Абдулмохсен), подозреваемого в нападении на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

О конкретном содержании предостережений со стороны Саудовской Аравии они не сообщили. Однако, по их данным, еще в декабре 2023 года в Ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт (ЛКА) поступило заявление на Талеба А. в связи с его постами в социальных сетях, где он написал, что Германия заплатит высокую цену за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Сотрудники ЛКА, изучив его высказывания, пришли к выводу, что опасности он не представляет.

Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке въехал черный BMW, проехавший, по данным полиции, «не менее 400 м». Водителя автомобиля задержали.

Bild со ссылкой на данные местной полиции сообщал о четырех погибших и более 200 пострадавших: в тяжелом состоянии находятся 41 человек, еще 86 госпитализированы с травмами средней тяжести, 78 получили легкие ранения. Spiegel со ссылкой на службы безопасности писал о пяти погибших.

О том, что задержанный оказался беженцем из Саудовской Аравии, обосновавшимся в Германии еще в 2006 году, ранее сообщал премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. По его данным, 50-летний мужчина работает врачом в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга). В 2016 году мужчина получил статус беженца, в Германии он работал специалистом в области психотерапии, выяснила газета Suddeutsche Zeitung.

Как пишет Tagesschau, в настоящее время в полиции предполагают, что нападавший действовал в одиночку. Bild, ссылаясь на источники в полицейских кругах, сообщает, что предварительная проверка задержанного на наркотики дала положительный результат. Der Spiegel также указывает, что последние годы мужчина симпатизировал партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и выступал с антиисламскими лозунгами, в том числе обвиняя немецкие власти в том, что они мало борются с исламизмом.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Саудовская Аравия теракт наезд на людей рождественская ярмарка Германия предупреждения
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