Вице-спикер Совфеда заявил о сохранении отсрочки от армии для студентов

Студенты все еще будут получать отсрочку от призыва в армию, предложение Шойгу повысить призывной возраст с 18 лет до 21 года ситуацию не меняет, заверил сенатор Воробьев. Он добавил, что армии нужны «более зрелые люди»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Отсрочка от службы в армии для студентов на время учебы будет сохранена в случае предложенного главой Минобороны Сергеем Шойгу поэтапного повышения призывного возраста с 18 лет до 21 года, заявил ТАСС вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

«Отсрочка все равно остается, конечно, этого никто не менял», — рассказал сенатор.

Необходимость повысить возраст призыва продиктована изменением военной техники и условиями ведения боевых действий, для решения задач армии необходимы «более зрелые люди», считает Воробьев.

С предложением о поэтапном увеличении призывного возраста в армию выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр считает, что это позволит укрепить безопасность страны в связи с желанием НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии. Соответствующие изменения могут быть осуществлены только путем изменения законодательства, подчеркнул глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов.

Призыву сейчас подлежит наименьшее поколение 1990-х годов, поскольку рождаемость выросла только в 2008 году, пояснил РБК профессор Финансового университета Александр Сафонов. Он указал, что количество молодых людей, достигших совершеннолетия, будет достаточно низким, а потому сокращается базовая основа для призыва. Кроме того, на возраст 18–21 год приходится окончание обучения в колледже, отметил он.