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«София» начала рыть второй тоннель от станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Столичные власти анонсировали начало прокладки второго тоннеля на перегоне между будущими станциями «ЗИЛ» и «Крымская» центрального участка Троицкой линии Московского метрополитена. Заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что проходка второго, левого тоннеля началась через месяц после старта прокладки первого. Работу ведет тоннелепроходческий механизированный комплекс «София».

Перспективная Троицкая линия соединит Москву с ее Троицким административным округом. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Новомосковский и, собственно, Троицкий округи, протянувшись через Коммунарку в Ватутинки и Троицк. Среди будущих станций: «Академическая» (на пересечении с оранжевой веткой), «Новаторская» (стык с БКЛ), «Университет дружбы народов», «Мамыри» (близко к ТЦ «Мега») и другие. В зоне притяжения Троицкой ветки проживает около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся. Ожидаемый пассажиропоток составит примерно 100 тыс. человек в сутки. Станция «ЗИЛ» должна стать одним из ключевых ее узлов, соединив новую линию с МЦК. От нее же протянется Бирюлевская линия, запланированная к открытию до 2027 года.

Андрей Бочкарев отметил, что при прокладке левого тоннеля от «ЗИЛ» к «Крымской» шестиметровому щиту «София» предстоит пройти около 1770 м, а глубина залегания трассы может доходить до 28 м. В «Мосинжпроекте» (генеральном проектировщике и генподрядчике новых станций московской подземки) добавили, что «Софии» приходится работать в сложных геологических условиях. Глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов рассказал, что тоннель пролегает в мягких, пластичных суглинках и песках средней крупности, насыщенных водой, — он проходит под руслом Москвы-реки, а также под действующими тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии, железнодорожными путями Павелецкого направления и соединительной веткой с МЦК.

Московские метростроители располагают мощным парком тоннелепроходческих щитов и предпочитают давать им женские имена. Например, существуют гигантские «железные леди» диаметром 10 м — «Надежда» и «Лилия». Они предназначены для прокладки двухпутных тоннелей. «София» относится к стандартным шестиметровым машинам для однопутных тоннелей. Ранее, по словам Юрия Кравцова, она участвовала при строительстве оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» БКЛ. На прокладке Троицкой ветки вместе с «Софией» работает еще четыре щита. Первый тоннель от «ЗИЛ» к «Крымской» — дело рук «Александры». Левый тоннель между «Вавиловской» и «Новаторской» роет «Людмила» (правый уже пройден). «Ольга» и «Марина» соединяют «Вавиловскую» и «Академическую» станции.

Теги
Москва метро Москвы МЦК «ЗИЛ» МЦК Троицк ТиНАО Андрей Бочкарев
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