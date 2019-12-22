Не долетевший до МКС Starliner приземлился в пустыне

Не долетевший до МКС Starliner приземлился в пустыне

Специалисты NASA и Boeing выясняют, что привело к сбою оборудования и неудаче миссии

Фото: Terry Renna / AP

Космический корабль Starliner, который не смог из-за технических проблем состыковаться с МКС, совершил посадку в американском штате Нью-Мексико, сообщает Reuters. На Землю вернулась капсула, в которой находился манекен.

В Boeing заявили, что несмотря на то что Starliner не выполнил основную задачу, возвращение корабля на Землю позволит создателям проекта получить важную информацию о ходе полета. В частности, они рассчитывают понять, что привело к сбою оборудования.

CST-100 Starliner был создан в результате контракта, который NASA заключило с корпорацией Boeing. Речь шла о создании космического корабля, доставляющего астронавтов на Международную космическую станцию. Предполагалось, что в случае успешных испытаний он получит сертификат для проведения пилотируемого полета.

20 декабря Starliner с продуктами для космонавтов на МКС и манекеном Роузи был запущен в космос, однако спустя короткое время выяснилось, что аппарату не удалось выйти на запланированную орбиту. Произошел сбой в системе подсчета полетного времени, из-за этого Starliner не хватило топлива, чтобы долететь до МКС. NASA отменило стыковку и объявило о решении вернуть корабль на Землю.

Неудача Starliner негативно сказалась на котировках Boeing. 21 декабря, когда стало известно, что основную задачу корабль не выполнил, акции компании подешевели почти на 2%.