Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС. Об этом он написал в Twitter.

«Орбита трудна. Самые лучшие пожелания для посадки и скорейшего восстановления к следующей миссии», — прокомментировал Маск сообщение NASA о незапланированной орбите космического корабля.

Стартовавший с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида корабль CST-100 Starliner не смог выйти на запланированную орбиту из-за сбоя в системе подсчета полетного времени.

В связи с этим корабль израсходовал больше топлива и смог не долететь до МКС. Американское космическое агентство отменило стыковку Starliner со станцией. Компания Boeing планирует вернуть его на Землю в течение 48 часов.

CST-100 Starliner — пилотируемый космический транспортник многоразового использования. Он разрабатывается Boeing по контракту NASA для программы развития коммерческих пилотируемых кораблей.