На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар, сообщение об этом размещено на сайте предприятия.

Согласно сообщению пресс-службы НПЗ, произошло «незначительное возгорание» резервуарной емкости, находившейся на ремонте. Пожар ликвидирован в 16:49 по местному времени (13:49 мск).

На заводе отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Пожар не повлиял на работу предприятия. Передвижная лаборатория Омского НПЗ следит за состоянием атмосферы, добавили в пресс-службе.

Представитель экстренных служб региона сообщил агентству «РИА Новости», что возгорание произошло в емкости с бутиленом. Пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м. Ему был присвоен третий номер сложности.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Омской области пишет, что в тушении пожара принимали участие 76 человек и 20 единиц техники.