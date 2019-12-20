В Рязани произошел пожар на химическом предприятии

В Рязани произошел пожар на химическом предприятии

В Рязани на предприятии, где разливают уайт-спирит, произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Из-за пожара один человек пострадал, его доставили в больницу.

По данным главка, сообщение о пожаре по адресу ул. Яблочкова, 5, корп. 4 поступило в 09:55 20 декабря. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 100 кв. м.

«Спасено два человека (один из них госпитализирован), эвакуировано 30 человек», — уточнили в пресс-службе.

Представитель ГУ МЧС по Рязанской области уточнил, что на месте работало 37 человек и 14 единиц техники. В 11:35 пожар на площади 300 кв. м удалось ликвидировать.