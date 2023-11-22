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Общество ,  
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Путин передал сеть печатавших «Новую газету» типографий властям Москвы

Типографиями ранее владела норвежская компания, в апреле 2022-го она передала управление главреду «Новой газеты» Муратову. В сентябре их передали под контроль Росимущества, хотя «Новая» планировала продать их менеджменту
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Владимир Путин подписал указ о передаче временного управления долями в сети типографий «Прайм принт», принадлежащими норвежскому холдингу Amedia Eastern Europe, правительству Москвы. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

В сентябре типографии перешли под управление Росимущества.

Amedia Eastern Europe была единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже. Среди клиентов были «Новая газета», издательский дом «Комсомольская правда», холдинг News Media (Life, Mash, Shot, Super), «Из рук в руки».

В статистике Российской книжной палаты «50 лидирующих полиграфических предприятий по общему тиражу» за первые девять месяцев 2023 года типографий сети «Прайм Принт» нет.

В апреле 2022 года норвежская компания сообщила о передаче своего бизнеса в управление главреду «Новой» Дмитрию Муратову (признан Минюстом иноагентом). В сообщении корпорации говорилось, что из-за действий России на Украине Amedia не может продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.

Муратов рассказал о плане продажи типографий «Прайм Принт» менеджменту
Политика
Дмитрий Муратов (внесен в реестр иноагентов)

Муратов в сентябре, когда типографии попали под управление Росимущества, рассказал, что до этого существовал план передачи предприятий их менеджементу, так как было понятно, «что «Новой газете» не дадут этим владеть».

«Мы достаточно давно подали в правительственную комиссию и Минцифры заявку на продажу активов компаний «Прайм Принт». Это отличные предприятия с великолепными коллективами. Мы предлагали, чтобы эти предприятия купил их менеджмент, то есть те люди, которые это все создавали, <...> и сами трудовые коллективы», — рассказал главред «Новой». Он добавил, что, «видимо, вмешались чьи-то соображения и решено было все это дело национализировать».

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Сама «Новая газета» приостановила выпуск печатной версии в марте 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что прекращает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины». В феврале этого года Мосгорсуд по иску Роскомнадзора лишил газету лицензии, сайт издания заблокирован. 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Новая газета» типография национализация Владимир Путин Дмитрий Муратов

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Муратов рассказал о плане продажи типографий «Прайм Принт» менеджменту
Политика
Путин передал Росимуществу сеть печатавших «Новую газету» типографий
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Норвежская Amedia передала четыре типографии в России Дмитрию Муратову
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