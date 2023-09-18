Муратов рассказал о плане продажи типографий «Прайм Принт» менеджменту

Документы на сделку были в правкомиссии, но власти приняли другое решение, сообщил РБК Дмитрий Муратов. По его словам, никаких отношений с норвежским холдингом Amedia у него больше нет

Дмитрий Муратов (внесен в реестр иноагентов) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Типографии «Прайм Принт», где печаталась «Новая газета», уже готовились к передаче менеджменту, однако в итоге «решено было все это дело национализировать», рассказал РБК главред «Новой» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (внесен в реестр иноагентов).

Ранее норвежская компания «Амедиа Истерн Юэроп» была единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже. Среди клиентов помимо «Новой газеты» — издательский дом «Комсомольская правда», холдинг News Media (Life, Mash, Shot, Super), «Из рук в руки». 18 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче доли норвежской компании в управление Росимущества.

Муратов отметил, что в управление «Новой» доля норвежской компании в сети типографий попала в прошлом году. «Нам норвежцы передали в прошлом году это дело в траст с тем, что мы можем этим распоряжаться. Мы, понимая, что такой актив нам не удержать, что он будет считаться стратегическим, идеологическим, что «Новой газете» не дадут этим владеть, мы хотели, чтобы этим владели те люди, которые работают на этих предприятиях, которые создают на них полиграфическую продукцию. Мне кажется, что это был очень справедливый план, но нашим планам сейчас мало каким суждено сбыться, поэтому мы были готовы к этому развитию событий», — рассказал журналист.

Муратов уточнил, что никаких отношений у него с холдингом Amedia больше нет.

«Мы достаточно давно подали в правительственную комиссию и Минцифры заявку на продажу активов компаний «Прайм Принт»... Это отличные предприятия с великолепными коллективами. Мы предлагали, чтобы эти предприятия купил их менеджмент, то есть те люди, которые это все создавали, менеджерами там работают те, кто это все и строил, и сами трудовые коллективы, чтобы это все оказалось в руках не посторонних собственников, а самих полиграфистов», — рассказал главред «Новой».

По его словам, редакции это показалось «очень и этически, и экономически правильной моделью. «Но, видимо, вмешались чьи-то соображения, и решено было все это дело национализировать. Все, на что мы могли рассчитывать и надеяться, — на то, что сохранят замечательные коллективы предприятия, сохранят полиграфический профиль этих предприятий, а не отдадут на разграбление каким-нибудь застройщикам, так как это лакомые куски земли», — сообщил РБК Дмитрий Муратов.

По его словам, он написал письмо норвежским владельцам и заявил, что редакция больше не может отвечать за эти активы и ручаться за их судьбу. «Типографии — они, как щенки, — должны попадать только в хорошие руки, лучше в руки своих директоров и своих рабочих. Но президент и кто ему готовил эти решения решили по-другому. Посмотрим, что из этого получится. Я очень рассчитываю, что сохранят рабочих. Рабочие-инженеры там потрясающие, лучшие», — рассказал Муратов.

Главред «Новой» подчеркнул, что ни он, ни редакция никогда не вмешивалась в работу типографий и не навязывали им «ни свою политическую волю, ни свои взгляды». «Мы отлично понимали, что сосна не виновата, что напишут на той бумаге, которую из нее сделают. Мы отлично понимали, что типографии никоим образом не могут отвечать за тот контент, который публикуют редакции, отдающие им заказ. Мы не вмешивались в текущую операционную или политическую составляющую этих типографий ни секунды», — заключил Муратов.

В апреле 2022 года медиакомпания Amedia объявила о передаче своего бизнеса в России в управление главреду «Новой газеты» из-за военных действий на Украине. По словам председателя правления компании Андре Стойлена, совет директоров обсуждал различные варианты ухода из страны и нашел «лучшее из возможных решений в таких обстоятельствах».

В редакции «Новой» тогда отметили, что Муратов и издание «с огромной благодарностью» принимают этот «потрясающий актив». «Мы сохраним рабочие места, прекрасные команды типографий. Нами будет при необходимости найден достойный покупатель. Все средства до копейки пойдут на поддержание независимых медиа и, конечно, нашей газеты», — подчеркнул Муратов.

Сама «Новая газета» приостановила выпуск печатной версии в марте 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что прекращает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины». В феврале этого года Мосгорсуд по иску Роскомнадзора лишил газету лицензии, сайт издания заблокирован.

Муратов называл это решение «контрольным выстрелом в голову». «Очевидно же, что это глазная ошибка, так называемая. <...> Бывает. Ну, предупредили бы, устранили, накажите, возьмите деньги, мы заплатим. Зачем уничтожать газету?» — говорил главред.