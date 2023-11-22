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Дело клана Арашуковых ,  
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ФСИН ответила на жалобы Арашукова на неподобающее содержание в колонии

ФСИН заявила о соблюдении прав Рауфа Арашукова в колонии в ответ на его жалобы
Сюжет
Дело клана Арашуковых
Осужденный на пожизненный срок Рауф Арашуков сообщил адвокату, что ему угрожали применением клизмы и заставляли стоять в позе «ласточки» в ШИЗО. В ФСИН заявили, что экс-сенатора содержат в условиях согласно законодательству
Рауф Арашуков
Рауф Арашуков (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В колонии не нарушались права и законные интересы осужденного по делу о преступном сообществе, хищении газа и заказных убийствах бывшего сенатора Рауфа Арашукова, заявили «РИА Новости» в пресс-бюро УФСИН по Оренбургской области. Он был этапирован в ИК-6 в Соль-Илецке, колония более известна как «Черный дельфин».

Накануне, 21 ноября, «Московский комсомолец» сообщил, что Арашуков пожаловался своему адвокату Эльмару Ализаде на неподобающее обращение в колонии. Например, в первый день его полностью раздели и угрожали применить клизму. Затем от Арашукова потребовали написать объяснения за использование нецензурной и криминальной лексики. Его на семь суток поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), где, как утверждает заключенный, его по несколько часов заставляли стоять в позе «ласточки». Кроме того, Арашуков рассказал, что его предупредили о неприятностях, если он и его адвокат будут бороться за его права. Ализаде обратился в ФСИН и прокуратуру.

«Распространяемая в федеральных СМИ информация о якобы несоблюдении прав осужденных, отбывающих наказание в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, является недостоверной. В частности, условия отбывания наказания осужденного Арашукова соответствуют всем нормам действующего законодательства», — заявили в УФСИН.

Там пояснили, что в ШИЗО экс-сенатор попал за «неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка» — употребление нецензурной брани и жаргона. Всего его привлекали к дисциплинарной ответственности за время отбывания наказания десять раз, из них пять — в «Черном дельфине». На него не оказывали морального или физического давления, подчеркнули в управлении.

Дело клана Арашуковых: главные действующие лица
Фотогалерея 

Пожизненный приговор Арашукову, а также его отцу Раулю (находится в колонии в Мордовии) вынесли в конце 2022 года, в сентябре этого года апелляционный суд оставил его без изменения.

Следствие установило, что Арашуков-старший был создателем организованного преступного сообщества, которое действовало около 17 лет, с 2002 года. Он в это время занимал руководящие посты в ставропольских структурах «Газпрома» и постепенно назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа. В общей сложности у дочерних предприятий «Газпрома» было похищено газа на сумму 4,4 млрд руб.

Арашукова-младшего осудили за организацию убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году, а также избиение свидетеля убийства.

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В деле было еще несколько фигурантов, они получили от пяти до 22 лет колонии.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Рауф Арашуков «Черный дельфин» ФСИН

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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